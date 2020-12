Cidades Boliviano é preso com tabletes de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 50 mil, em Goiânia Detido contou que comprou o entorpecente por R$ 45 mil e a entregaria a uma pessoa na rodoviária da capital

Um boliviano foi preso em flagrante com três tabletes de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 50 mil, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem disse que comprou a pasta base por R$ 45 mil e a entregaria a uma pessoa na rodoviária da capital. Em conversa com o recepcionista do hotel em que o suspeito estava hospedado, a polícia constatou que o ...