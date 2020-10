Cidades Boletim confirma 63 novos casos de Covid-19 em Rio Verde Duas mortes foram registradas no município nas últimas 24 horas

Foram confirmados, em Rio Verde, mais 63 casos de infecção pelo novo coronavírus nesta terça-feira (6). Com os dados do último boletim epidemiológico da cidade, o total passa de 14.352 para 14.415. Os números também revelam duas novas confirmações de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, somando agora 253 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de con...