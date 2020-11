Goiás não registrou mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. É o que aponta o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde desta terça-feira (3). É o segundo dia dos últimos quatro que, em tese, os municípios goianos não registraram mortes pela doença, já que o mesmo ocorreu no sábado (31).

Apesar da informação do boletim, atualização disponível na plataforma do Governo de Goiás mostra 28 óbitos em um dia. Na plataforma, são 5.790 óbitos confirmados. A taxa de letalidade é de 2,24%.

Os baixos números registrados no final de semana, um total de nove mortes em quatro dias, contrastam com o registro feito na última sexta-feira (30). O boletim apontou a confirmação de 63 mortes em 24h no dia, sendo o maior número de óbitos em 23 dias.

A atualização desta terça aumenta o número de infecções pelo coronavírus (Sar-CoV-2). Com 798 casos, Goiás alcançou os 257.019 infecções desde o início da pandemia. Destes, a SES informa que 247.549 já se recuperaram. Outros 241.760 casos de infecção seguem em investigação.