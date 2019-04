Vida Urbana Boato sobre suposto atentado causa confusão e leva pais a tirarem alunos de escola, em Anápolis Informação infundada foi difundida no boca a boca, mas a PM não identificou quem deu início ao rumor ou quem seria o autor do suposto atentado

Um boato transmitido no boca a boca entre pais e mães de alunos causou confusão na Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (2). A possibilidade de um atentado levou diversos responsáveis até a unidade, localizada no Setor Sul, para retirar as crianças de dentro da sala de aula. O sargento da Polícia Militar Wilson...