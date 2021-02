Cidades Boate em Mineiros é interditada após realizar festa de carnaval com aglomeração De acordo com informações da PC, policiais que fizeram diligências na boate flagraram dezenas de pessoas sem máscara e consumindo bebidas alcoólicas

Uma boate na Vila Divino Espírito Santo, em Mineiros, município do Sudoeste goiano, foi interditada nesta terça-feira (16) depois de uma representação da Polícia Civil (PC) contra o estabelecimento ser aceita na Justiça. A ação dos policiais foi motivada por uma festa de carnaval realizada no local, no último domingo (14), em que foi registrado aglomeração e desc...