Cidades Boate com lotação acima do permitido é interditada em Goiânia Estabelecimento também estava funcionando além do horário autorizado por decreto

Uma boate foi interditada na madrugada deste sábado (12) no Jardim Presidente, em Goiânia, por descumprimento de regras impostas pelo decreto municipal em vigor. De acordo com a Central Fiscalização contra a Covid-19, o estabelecimento estava aberto por volta das 2h30 e com lotação acima do permitido. Pelas regras atuais, a boate deveria estar fechada a partir das 23...