Cidades BNDES afasta chefe de departamento após críticas à gestão do Fundo Amazônia Segundo o órgão, a decisão de afastar Daniela Baccas é uma “prática natural enquanto se esclarecem as questões levantadas”

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) afastou a chefe do Departamento de Meio Ambiente, Daniela Baccas, após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciar, na sexta-feira, uma análise que teria identificado "fragilidades na governança e implementação" dos projetos do Fundo Amazônia. O Departamento de Meio Ambiente do BNDES é responsável p...