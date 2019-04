Vida Urbana Bloqueio total na Rua 90, em Goiânia, começa nesta terça-feira (2) SMT e Seinfra decidem interditar trecho da Rua 90, entre Praça do Cruzeiro e Rua 115, antes da previsão inicial. Ação para fazer trincheira só ocorreria no início de maio

A partir desta terça-feira (2), a maior parte do tráfego ficará proibido no trecho da Rua 90 entre a Praça do Cruzeiro e a Rua 115 para o início das obras da trincheira na via, que faz parte do corredor exclusivo de transporte coletivo, BRT Norte-Sul. Nesta segunda-feira (1º), primeiro dia em que houve restrições de trafegabilidade, apenas as vias centrais da rotatória no...