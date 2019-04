Vida Urbana Bloqueio na 90 congestiona trânsito na Avenida 85, no Setor Bueno O fluxo de veículos é pesado desde o início da manhã desta terça-feira (2)

A Avenida 85, no Setor Bueno, no sentido Centro apresenta congestionamento na manhã desta terça-feira (2), por causa do bloqueio na Rua 90 com a 136. O trânsito está pesado desde o início desta manhã. Na Avenida Deputado Jamel Cecílio, o tráfego segue mais tranquilo, em relação ao registrado nesta segunda-feira (1º), no sentido a Marginal Botafogo. Ainda nesta ...