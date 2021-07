Cidades Bloqueio do cruzamento entre as avenidas Perimetral e Goiás deve deixar trânsito lento neste domingo A orientação do SMM é que os condutores, se possível, busquem novas rotas

O trânsito ficará lento neste domingo (11) no cruzamento entre as avenidas Perimetral Norte e Goiás, conforme informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). Será feito um desvio para obras do BR no local alterando o fluxo normal de veículos na região. A orientação do SMM é que os condutores, se possível, busquem novas rotas. Agentes da Secretaria de Mobili...