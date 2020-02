Cidades Bloco Carrinho de Mão Elétrico traz o mundo lúdico do circo para o carnaval de Goiânia Formado pelo grupo Heróis de Botequim a programação é para todas as idades nesta segunda-feira (24)

O Bloco Carrinho de Mão Elétrico chega nesta segunda-feira (24) em sua quarta edição. Formado pelo grupo de samba Heróis de Botequim, este ano a programação teve início às 9h30, no Circo Laheto, no Jardim Goiás, com o bloquinho Kids. Está é o segundo ano que os pais puderam levar os filhos para curtir uma manhã com brincadeiras diversas e cair na folia. O cantor...