Cidades Blitze da Operação Balada Responsável serão retomadas nesta terça-feira (18), em Goiás A fiscalização estava suspensa por causa da pandemia e está sendo retomada com adequações

O Detran de Goiás volta a realizar nesta terça-feira (18) as blitze da Operação Balada Responsável. A fiscalização estava suspensa por causa da pandemia e está sendo retomada com adequações. A autarquia informou que as blitze terão foco educativo. Serão punidos aqueles condutores que insistem em dirigir embriagados ou em atitude suspeita. De acordo com ...