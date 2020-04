O bispo da Assembleia de Deus Madureira de Goiás, Oídes José do Carmo, disse que não afirmou que o governador Ronaldo Caiado (DEM) liberou as igrejas mesmo contrariando orientações dos especialistas. Matéria do POPULAR do último domingo (26) mostra vídeo em que Oídes relata que o governador flexibilizou o decreto de distanciamento social para os templos religiosos após pedido do pastor, mesmo contrariando sua equipe técnica.

“Eu disse e está no áudio: O governador me ligou dizendo que os especialistas só concordaram de flexibilizar os cultos uma vez por semana e não como solicitamos. Ele não liberou contrariando os especialistas e nem eu disse isso”, alegou o líder religioso.

Já no vídeo de domingo, mostrado pela reportagem, o bispo disse que o governador teria dito o seguinte: “Eu preciso da sua ajuda bispo Oídes, porque o comitê de crise, a Universidade Federal (de Goiás), pessoal da Secretaria de Saúde e todos que me assessoram aqui estão contra flexibilizar esta norma e liberar os cultos. Estou sozinho nessa guerra. Prometi para os pastores e não estou conseguindo.”

A declaração do bispo Oídes, que foi filmada, foi dito durante o culto de Escola Dominical da Assembleia de Deus do Ministério de Campinas, na manhã do último domingo. Decreto estadual publicado na noite do último dia 19, autorizou a abertura de igrejas para cultos, desde que seja respeitada uma série de exigências, como a lotação máxima de 30% do templo, a medição da temperatura dos fiéis e a proibição da entrada de idosos. No dia 15 de março o governador havia ligado para líderes religiosos pedindo o fechamento dos templos para evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).