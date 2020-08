Cidades Bispo emérito Dom Pedro Casaldáliga passa por exames Boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (5) informou ainda que talvez não seja necessário tratamento invasivo

O Bispo emérito Dom Pedro Casaldáliga, de 92 anos, passou por exames no Hospital da Congregação dos Claretianos em Batatais, em São Paulo. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (5) pela Casaldàliga Causas. De acordo com o comunicado, o religioso chegou bem, por volta das 23h, e está sendo tratado. De acordo com o comunicado, talvez não precise de tra...