Cidades Bispo Abigail Carlos de Almeida é sepultado em Goiânia Líder religioso morreu na madrugada deste domingo (8), em decorrência da Covid-19

O bispo Abigail Carlos de Almeida, de 85 anos, foi sepultado na tarde deste domingo (8), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O líder religioso morreu na última madrugada, em decorrência da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Órion. Presidente da Assembleia de Deus Ministério Fama, Abigail é pai do candidato a prefeito Samuel Almeida (PROS). O culto de ...