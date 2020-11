Cidades Bispo Abigail Almeida, da igreja Assembleia de Deus, testa positivo para Covid-19 Filho do líder religioso, candidato a prefeito Samuel Almeida, usou as redes sociais para informar que o pai está bem e para pedir orações pela melhora do líder religioso

Líder evangélico da Assembleia de Deus Ministério Fama, bispo Abigail Almeida testou positivo para corobavírus (Sars-CoV-2). A informação foi repassada por Samuel Almeida, que é filho do bispo e candidato a prefeito de Goiânia. Samuel Almeida usou as redes sociais para confirmar que o pai está com a doença e para pedir orações. Ele disse que o pai vem se recuperando de uma...