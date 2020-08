Um avião bimotor que aparece nas investigações do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) a respeito de supostos desvios de recursos da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) por um grupo que seria liderado pelo padre Robson de Oliveira Pereira pertenceu à entidade por pouco mais de um ano ao custo de R$ 2 milhões. Após ser vendida pela associação em 2019 no mesmo valor, a aeronave – um Beech Aircraft modelo B200 fabricado em 1984 – passou por mais um dono antes de ser adquirida neste ano por um empresário goiano pelo valor de R$ 6 milhões.

O bimotor foi adquirido pela Afipe no começo de 2018 e pertencia à Rede Autonomista de Radiodifusão, a rádio 89 FM de São Paulo. Entre 2014 e 2016, a 89 FM paulista chegou a ter como sócia Celestina Celis Bueno, que trabalhou entre 2011 e 2014 como doméstica na Afipe e em seguida, segundo o MP-GO, se tornou laranja do padre Robson. A defesa do religioso afirma que ela era uma pessoa de confiança dele e por isso participava das negociações envolvendo meios de comunicação.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (23), o padre falou que o avião era “muito velho”, mas necessário para viagens dele pelo interior, principalmente nas cidades menores. Entretanto, não falou que havia vendido o mesmo em março de 2019 para um empresário com estabelecimento no Pará e nem se de lá para cá havia adquirido outra aeronave.

A reportagem teve acesso à certidão de inteiro teor da aeronave, que mostra que o primeiro proprietário brasileiro dela a adquiriu em 2003 por R$ 3,8 milhões, mas em 2006 ela foi revendida por R$ 2,6 milhões. Após uma nova troca de donos, o avião chegou ao controle da Rede Autonomista em 2012 por R$ 3,1 milhões. O recibo de compra pela Afipe foi assinado em janeiro de 2018, por R$ 2 milhões.

A empresa HP Armazens Gerais, com sede no Pará, ficou ainda menos tempo com a aeronave, apenas 5 meses e a vendeu para uma transportadora do Amazonas por R$ 3 milhões, uma diferença de R$ 1 milhão. Mesmo assim, o valor está abaixo do qual a transportadora amazonense conseguiu negociar no primeiro semestre deste ano com um empresário de Goiás: R$ 6 milhões. Com exceção deste último valor, que foi dito pelo atual proprietário à reportagem, os outros são os que constam na certidão de propriedade da aeronave, atualizada até antes da última venda.

Por não pertencer mais à Afipe, a reportagem não identificou no texto o prefixo do avião nem utilizou a foto do mesmo.

Conforme O POPULAR apurou, o valor de um avião segue a cotação do dólar, que teve grande variação nos últimos anos e o que poderia explicar também a grande variação de preço.

Ao analisar os documentos que constam no processo envolvendo a Operação Vendilhões, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede da Afipe e nos endereços dos investigados, a reportagem não identificou nenhum repasse financeiro feito pela Afipe para a Rede Autonomista em 2018. Consta apenas uma transferência também de R$ 2 milhões, mas em setembro de 2015, quando Celestina ainda era sócia da rádio. Após ela sair, não houve mais ninguém ligado ao padre Robson como sócio da Rede Autonomista.

Na resposta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ao MP-GO, que data de 2018 e, por isso, foi dada a informação sobre o avião, foi comunicado também não haver nenhum aeródromo em nome da Afipe.