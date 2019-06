Cidades Bilhete ameaçador é encontrado em mochila de estudante indígena da UFT Em nota de repúdio, o Movimento Estudantil Indígena e Quilombola afirma que desde junho de 2018, os indígenas reivindicam seus direitos diante de vários ataques que surgiram como forma de desestabilizar e ameaçar os povos

“Índio não tem vez na UFT. Vou tirar todos os índios do meu caminho”, assim dizia um dos bilhetes encontrados, na manhã desta terça-feira, 18, dentro da mochila de uma indígena, estudante do curso de logística da Universidade Federal do Tocantins (UFT), no câmpus de Araguaína. Em outro papel, a pessoa ameaça a aluna e outro estudante indígena, chegando a mencionar o n...