Cidades Bicheiro 'BID' é executado no Rio ao voltar de desfile no sambódromo Alcebíades Paes Garcia, o Bid, era o líder de uma família envolvida com o jogo do bicho há anos no Rio; ele era irmão do também bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, executado em 2004

O contraventor Alcebíades Paes Garcia, o Bid, foi morto na madrugada desta terça-feira, 25, por dois homens encapuzados, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando voltava do desfile das escolas de samba no sambódromo. A Polícia Militar suspeita de execução, já que apenas o bicheiro foi atingido dentro de uma van que transportava outras pessoas. Sem informar o ...