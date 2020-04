A prefeitura de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, informou o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município, nesta terça-feira (7), após confirmação do exame pelo Laboratório de Saúde Pública de Goiás (Lacen). A informação não consta no dado oficial da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado hoje.

Em vídeo divulgado pela prefeita Nárcia Kelly, o secretário municipal de Saúde, Gilberto Rossi Júnior, relatou que o paciente foi infectado por uma pessoa que não apresentava sintomas da doença. "A pessoa que contaminou o paciente era uma pessoa assintomática. O paciente que foi testado como positivo, ele sim apresentou os sintomas. Então a gente nunca sabe quem está portando o coronavírus", disse. O paciente infectado, que deu entrada em um hospital da cidade no dia 31 de março, e a família dele estão em isolamento.

Segundo a SES-GO, 133 casos da doença foram confirmados em Goiás. Contudo, o caso de Bela Vista de Goiás não apareceu no boletim epidemiológico divulgado hoje. Dessa maneira, o total de confirmações no Estado sobe para 134.

Os municípios divulgados pela SES-GO com pacientes infectados são: Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (11), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goianésia (5), Goiânia (76), Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (6), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Há, até o momento, 5 óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo (4) em Goiânia e (1) em Luziânia.