Bebê que nasceu no Materno Infantil com cardiopatia rara testa positivo para Covid-19 em Goiânia

Com apenas quatro dias de vida, o bebê Oliver Gael Saraiva Brito, testou positivo para Covid-19, no Hospital da Criança, no Setor Sul, em Goiânia. O menino, que hoje completa seis dias, nasceu no último dia 26 de maio, no Hospital Materno Infantil (HMI), no Setor Oeste, também na capital. Portador de uma cardiopatia rara (malformação do coração), ele foi encaminhado a...