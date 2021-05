Cidades Bebê nasce dentro de Uber a caminho do hospital, em Anápolis Passageira entrou em trabalho de parto e motorista abordou policiais militares. Uma policial então deu assistência dentro do veículo e a equipe continuou na viatura para abrir espaço até a unidade hospitalar

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro de um veículo de um motorista da Uber na noite dessa quarta-feira (19) a caminho do hospital, em Anápolis. Quando percebeu a emergência, o condutor abordou uma equipe da Polícia Militar (PM) no bairro São Cristóvão em busca de ajuda. Uma policial embarcou no carro para auxiliar a gestante enquanto o restan...