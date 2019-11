Cidades Bebê morre ao cair do colo da mãe enquanto ela descia de ônibus A mulher ficou com o pé preso na porta, mas o motorista não percebeu e acelerou o veículo

Uma mulher de 20 anos, que estava com um bebê no colo, prendeu o pé quando descia de um ônibus na noite do último domingo (24), em Belo Horizonte (MG). O motorista do veículo não percebeu e acelerou o veículo. A mãe caiu e não conseguiu segurar a criança, que acabou sendo atropelada e morta. O condutor relatou para a Polícia Militar (PM) que no momento do aciden...