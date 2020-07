Cidades Bebê internado em UTI no Hospital Materno Infantil, em Goiânia, testa positivo para Covid-19 Segundo a SES-GO, a criança, de 5 meses, identificada como N.B.C. deu entrada no pronto-socorro em estado grave com problema cardíaco na terça-feira (14) e fez o exame porque passaria por cirurgia

