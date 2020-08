Cidades Bebê fica preso em banheiro de apartamento em Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a criança

Um bebê de um ano e meio foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (14), após ficar preso no banheiro do apartamento em que mora, no Setor Oeste, em Goiânia. De acordo com a corporação, o menino encostou a porta do cômodo, e quando abriu a gaveta do armário, bloqueou o acesso ao banheiro. Os bombeiros precisaram cortar uma parte da porta ...