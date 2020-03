Cidades Bebê espancado pelos pais em Trindade continua em estado gravíssimo em Goiânia Menina de 6 meses está na Unidade de Terapia Intensiva e respira com a ajuda de aparelhos

Bebê de seis meses espancado pelos pais continua em estado gravíssimo na manhã desta segunda-feira (9) no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. Segundo o último boletim divulgado pelo hospital, a vítima diagnosticada com 12 fraturas e edema cerebral está na Unidade de Terapia Intensiva (UIT) e respira com a ajuda de aparelhos. As agressões aconteceram em Trindade, na região ...