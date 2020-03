Cidades Bebê espancado pelos pais dá entrada no HMI com 12 fraturas e edema cerebral Quadro de saúde da menina de apenas seis meses é considerado grave; pais da criança foram encaminhados nesta tarde de sexta-feira(6) para presídio de Trindade

Um bebê com apenas seis meses foi internado no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, com 12 fraturas e um edema cerebral, por conta de agressões sofridas pelos pais. A menina também tem marcas de queimadura nas mãos e nos pés. O quadro de saúde é considerado grave, de acordo com a unidade de saúde. Em vista da situação da criança a direção do próprio hospit...