Cidades Bebê encontrado em empresa de resíduos, em Aparecida, deve ser enterrado nesta segunda-feira Recém-nascido será levado ao Cemitério Municipal Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia. Horário ainda não foi definido

O corpo do recém-nascido Rogério Cardoso de Almeida Filho, que foi encontrado na empresa Resíduo Zero, deve ser enterrado nesta segunda-feira (28) no Cemitério Municipal Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia, de acordo com informações da família. O sepultamento ainda não tem horário definido, porque é aguardada a liberação no Instituto Médico Legal (IML) do mun...