Cidades Bebê encontrado em empresa de resíduos deve ser enterrado nesta segunda-feira (28) Recém-nascido será levado ao Cemitério Municipal Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia. Horário ainda não foi definido, segundo familiares, porque aguardam liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) do município

O corpo do recém-nascido Rogério Cardoso de Almeida Filho, que foi encontrado na empresa Resíduo Zero nesta segunda-feira (28), deve ser enterrado ainda hoje no Cemitério Municipal Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia, de acordo com informações da família. O sepultamento ainda não tem horário definido, porque os familiares aguardam a liberação no Instituto M...