Cidades Bebê de um ano fica preso em banheiro de apartamento em Goiânia e bombeiros usam rapel para retirada Caso foi registrado na manhã desta terça-feira (27) e militares entraram no cômodo pela janela

Um bebê de um ano ficou preso no banheiro do apartamento onde mora com a família, no Jardim Atlântico, em Goiânia, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (27) e o menino teria travado a porta do banheiro ao puxar a gaveta de um armário. Os militares entraram pela janela do 13º andar usando técnicas de rapel p...