Cidades Bebê de dois meses é encontrado morto na cama dos pais em Aparecida de Goiânia A suspeita é que a mãe tenha rolado por cima da criança enquanto dormia

Um bebê de dois meses foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (12), no Conjunto Habitacional Madre Germana I, em Aparecida de Goiânia. O recém-nascido dormia na mesma cama que os pais e a suspeita é que a mãe tenha rolado por cima da criança enquanto dormia. Policiais do Grupo de Investigações de Homicídios e do 6º Distrito Policial (DP) estão no local ...