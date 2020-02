Cidades Bebê de cinco meses é abandonado no Setor Vera Cruz, em Goiânia Garoto estava enrolado em uma manta, mas molhado por conta da chuva

Um bebê de cinco meses foi encontrado abandonado, na madrugada desta segunda-feira (24), no setor Vera Cruz, em Goiânia. Moradores de uma casa ouviram o choro do menino e o encontraram em um beco, embaixo de um pé de manga ao lado da residência. O menino estava enrolado em uma manta, mas molhado por conta da chuva. Com ele estavam uma chupeta, roupas e um edredo...