Bebê de 2 meses morre asfixiado enquanto dormia com a mãe em Mineiros

Um bebê de apenas dois meses de idade foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (26), em Mineiros, no Sudoeste de Goiás. A polícia suspeita que ele tenha sido asfixiado acidentalmente durante a madrugada, enquanto dividia a cama com a mãe, que é menor de idade, e um acompanhante dela. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Júlio Cesar Arana ...