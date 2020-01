Cidades Bebê de 1 ano morre afogado em piscina de casa em Anápolis Helena de Paula teria tentado pegar um balão dentro da piscina e acabou caindo

Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu afogado na manhã desta quarta-feira (1º) na piscina de uma casa em Anápolis, na região Central do Estado. A mãe estava com a filha, mas teria ido ao banheiro. Neste momento, Helena de Paula teria tentado pegar um balão dentro da piscina, mas acabou caindo, segundo informações da TV Anhanguera. Equipes do Corpo de Bombeiros e do S...