Um bebê de apenas 1 ano ficou com o dedo preso em uma tampa de ralo de banheiro na tarde desta terça-feira (5), no Bairro Engenheiro Jofre Parada, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O menino foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros, para aplicação de um anestésico antes do corte a tampa do ralo. A criança não teve ferimentos.

A mãe da criança contou aos Bombeiros que logo após o banho foi buscar uma toalha e quando voltou percebeu que o filho tinha prendido o dedo indicador da mão direita no ralo do banheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a criança até à UPA de Luziânia para ser submetida a um procedimento anestésico local. Depois disso, eles fizeram a retirada do ralo.