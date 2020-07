Cidades Bebê com Covid-19 internado no HMI, em Goiânia, teve febre e usa ventilação mecânica Identificada como N.B.C., a criança foi internada no pronto-socorro da unidade na terça-feira (14) com problemas cardíacos

O bebê, de 5 meses, internado no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), que testou positivo para coronavírus na sexta-feira (17), continua em estado grave. Internado e isolado na UTI pediátrica, ele respira com auxílio de ventilação mecânica e apresentou febre neste domingo (19). As informações são da unidade hospitalar. Identificada como N...