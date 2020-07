Cidades Bebê com cordão umbilical é encontrado em calçada de Rio Verde Criança foi levada para uma maternidade da cidade

Um bebê recém-nascido foi abandonado, ainda com o cordão umbilical, em uma calçada na Rua 9 de Julho, no Bairro Medeiros, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 3h desta quarta-feira (08), a corporação foi informada sobre o caso através do 190. Ao chegar no local, a equipe disse que moradores já estavam prestando os primeiros socorros. O Samu...