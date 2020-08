Cidades Bebê com cardiopatia embarca para São Paulo Mãe do bebê conseguiu autorização na justiça para que o bebê fosse transferido para São Paulo e determinou multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento. Depois de informar que iria recorrer, porque o estado possui profissionais capacitados para a cirurgia, Ipasgo informou que cumpriria a decisão da justiça e família viajou na noite desta terça-feira

Depois de peregrinação, a mãe do recém-nascido Emanuel Justo Martins, Débora Antônia Martins Lima, de 22 anos, embarcou nesta noite para São Paulo, onde o filho deverá ser operado no Hospital Beneficiência Portuguesa. Ele nasceu com Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), também conhecida como “meio” coração, já que a parte esquerda do órgão não desenvolve d...