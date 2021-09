Cidades Bebê com atrofia muscular espinhal (AME) espera da União recurso de R$ 12 milhões para remédio Decisão da Justiça Federal em Cuiabá ordenou o repasse para aquisição do medicamento, considerado o mais caro do mundo

A família do bebê José Antonio Rinaldi, de 1 ano e 4 meses, portador de atrofia muscular espinhal (AME), espera da união um repasse para comprar o medicamento Zolgensma, que custa R$12 milhões e é considerado o mais caro do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Decisão da Justiça Federal em Cuiabá garantiu o envio do recurso para iniciar o...