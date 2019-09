Cidades Bebê abandonado em maternidade de Goiânia tem nova história de vida Pai e mãe conquistam na Justiça o direito de criar filho que foi deixado por diarista em maternidade há quase 4 meses. Casal se organizou para poder receber menino

Tranquilo, olhos atentos, o pequeno T., prestes a completar quatro meses, parece fazer um exercício de reconhecimento do ambiente que a partir de agora será o seu lar. Saudável e sorridente, é difícil imaginar que no dia 24 de maio ele esteve no centro de uma ocorrência policial em Goiânia que durou dez horas. Abandonado pela mãe logo após o parto na Maternidade Nascer Cidadão,...