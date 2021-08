Cidades Bebê abandonada no Jardim Cerrado logo após nascimento recebe alta e vai para abrigo A criança será levada para uma instituição de acolhimento até que a Justiça defina o seu destino. A polícia ainda não identificou a mãe da menina

A bebê recém-nascida que foi abandonada no dia 20 de julho, ainda com o cordão umbilical e com restos da placenta, sob uma árvore no Jardim Cerrado 1, em Goiânia, recebeu alta neste domingo do Hospital Materno Infantil (HMI) para onde foi levada na ocasião. Um conselheiro tutelar recebeu a criança que foi levada para uma instituição de acolhimento até que a Justiça d...