Cidades Bebê é transferida de Ceres para o HDT para exame de novo coronavírus De acordo com a Secretaria de Saúde do município, menina, de 1 ano, apresentou quadro de gripe comum, mas foi levada para unidade de saúde por ter vindo de Portugal, onde nasceu e mora com a família

Uma bebê, de 1 ano, que vive em Portugal foi transferida do município de Ceres, a cerca de 180 quilômetros da capital, para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, nesta terça-feira (10), após apresentar sintomas semelhantes aos da infecção pelo novo coronavírus. A menina, que nasceu no país europeu, chegou ao Brasil no último dia 25 com a família e estava n...