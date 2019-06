Cidades Bebê é operado no útero da mãe Procedimento inédito foi feito com especialistas do estado de São Paulo e da Argentina. Mãe deve receber alta nos próximos dias

Um bebê com 33 semanas foi operado na segunda-feira, 17, no útero da mãe, em São José do Rio Preto (SP), para a correção de má-formação congênita que faria a criança nascer com o intestino fora do abdômen. O Hospital da Criança e Maternidade (HCM), onde o procedimento foi feito, afirma que a cirurgia é inédita no mundo. Até então, o procedimento para corrigir a má-formação, c...