Cidades Batida entre dois caminhões deixa dois mortos na BR-020, em Guarani de Goiás As duas vítimas morreram na hora e os veículos ficaram completamente destruídos

Duas pessoas morreram na tarde dessa sexta-feira (9) em um grave acidente de trânsito que envolveu dois caminhões na BR-020, em Guarani de Goiás, no Nordeste do Estado. As informações são do Corpo de Bombeiros. As duas vítimas morreram na hora e os veículos ficaram completamente destruídos. Outra pessoa, que estava em um dos caminhões, sofreu ferimentos leves e não ...