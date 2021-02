Cidades Batida entre carro e motocicleta deixa um ferido em Goiânia Vítima seria uma mulher de 30 anos. Equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta terça-feira (23), deixou uma mulher ferida na GO-060, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local. A informação inicial é que a mulher de 30 anos está com dores na lombar, suspeita de fratura nas pernas e está consciente. O trânsito pode ficar lento na reg...