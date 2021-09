Cidades Batida entre carro e carreta mata cinco homens em Mineiros Vítimas estavam no carro, que ficou totalmente destruído

Cinco homens, com idades entre 20 e 35 anos, morreram em uma colisão entre uma carreta e um carro de passeio na BR-364, em Mineiros, no Sudoeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas estavam no carro sentido Santa Rita – Mineiros quando o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão que estava carregado de adubo. Os ocupan...