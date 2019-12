Cidades Batida em carro de recicláveis antecedeu morte de motorista de aplicativo em Goiânia Associação de Motoristas por Aplicativos do Estado de Goiás afirma que vítima teria sido esfaqueada por coletor de recicláveis após discussão

Atualizada às 10h18. O corpo do motorista de transporte por aplicativo Ismael Ribeiro, de 55 anos, deve ser enterrado, nesta terça-feira (3), no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Ele morreu após ser esfaqueado no tórax, na noite desta segunda-feira (2), em Goiânia. O presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativ...