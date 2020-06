Cidades Batalha judicial é vencida após 22 anos por goiana Primeira transexual reconhecida pelas Forças Armadas do Brasil, Maria Luiza da Silva tem direitos respeitados pelo STJ. Processo resultou em aposentadoria e promoções

Goiana de Ceres, município do Vale do São Patrício, a primeira transexual da Força Aérea Brasileira (FAB), Maria Luiza da Silva, de 59 anos, comemora mais uma vitória judicial na luta que trava há 22 anos com a União para que seus direitos como militar sejam reconhecidos. Esta semana, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, negou seguimento a re...