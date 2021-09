O Basileu França abriu 120 vagas para cursos gratuitos de desenho, pintura, ilustração e artesanato (veja lista abaixo). As inscrições devem ser feitas no site (ww.basileufranca.com.br) ou pelo site do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia - CETT (cett.org.br/efg). As inscrições do processo seletivo seguem até às 18h do dia 30.

É necessário que o candidato possua 14 anos completos para participar do sorteio de vagas, o resultado será publicado dia 11 de outubro, e as matrículas acontecem do dia 13 a 17 de outubro. Cada candidato pode fazer inscrição em até três cursos. Terá oferta de cursos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno.

Segundo o edital, todas as aulas serão ministradas de modo remoto.

Veja lista de vagas abaixo

Desenho de Figura Humana - 6

Latonagem em Peças Decorativas - 6

Painéis em cerâmica - 6

Desenho a Bico de Pena - 6

Decoração em Garrafas - ECOARTE - 6

Enfeites de Natal em Vidros - 5

Bandejas e Caixas Decoradas - 6

Costura Criativa - 5

Pintura Vitrificada em Cerâmica - 6

Pássaros em Aquarela - 6

Escultura em cabaça - Temas Natalinos - 6

Escultura em Papel - Decoração Natalina - 5

Escultura em cerâmica - 6

Fundamentos do Desenho Artístico - 6

História da Arte - 6

Ilustração para Livros – metodologia e construção - 6

Presépios Decorados - 6

Pintura em Tecido - 5

Customização de roupas para Reveillon - 5

Técnicas de Desenho com Giz Pastel - 5