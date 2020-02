Cidades Base aérea se prepara para quarentena em Anápolis Quartos estão sendo desocupados, limpos e organizados para receber grupo que ficará isolado. Trabalhos no local devem seguir rotina normal

Os militares da Ala 2, conhecida como Base Aérea de Anápolis, já estão se preparando para receber os brasileiros que estão em Wuhan, na China, epicentro do surto do novo coronavírus, e serão repatriados. A assessoria de imprensa do local informou que as providências dentro do complexo militar para organizar os hotéis de trânsito para a estadia dos brasileiros estão sendo tom...